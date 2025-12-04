Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmada 3 kişi tutuklandı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 19 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Soruşturma kapsamında "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen de 11 Eylül'de tutuklandı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen, 2 Aralık'ta düzenlenen operasyonda eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in tutuklu bulunduğu soruşturmada, gözaltına alınan 19 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 19 zanlıdan 3'ü tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan Manavgat Belediyesine yönelik bir diğer soruşturmada, belediye başkanıyken tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında olduğu 9'u tutuklu 41 sanığın yargılanmasına başlanmıştı.