Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmada 3 kişi tutuklandı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 19 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Soruşturma kapsamında "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen de 11 Eylül'de tutuklandı.

Antalya'da Manavgat Belediyesinin önceki yönetimi dönemindeki
"rüşvet"
,
"zimmet"
ve
"ihaleye fesat karıştırma"
iddialarına ilişkin gözaltına alınan 19 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen, 2 Aralık'ta düzenlenen operasyonda eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in tutuklu bulunduğu soruşturmada, gözaltına alınan 19 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 19 zanlıdan 3'ü tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen,
"rüşvet"
,
"zimmet"
ve
"ihaleye fesat karıştırma"
suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 11 Eylül'de tutuklanmış, Sözen kardeşlerin evlerinde yapılan aramada yüklü miktarda para, ziynet eşyası ele geçirildiği belirtilmişti. Soruşturma kapsamında eski belediye başkan yardımcıları B.Ö. ve L.A'nın da aralarında bulunduğu 8 zanlı daha tutuklanmıştı.

Öte yandan Manavgat Belediyesine yönelik bir diğer soruşturmada, belediye başkanıyken tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında olduğu 9'u tutuklu 41 sanığın yargılanmasına başlanmıştı.



