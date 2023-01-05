Manisa'da baba ve iki yaşındaki oğlu su kuyusuna düştü

Barış Mahallesi'ndeki Gülnar Sitesi'nde yaşayan Aytuğ Demir'in (35) 2 yaşındaki oğlu Batu Demir, site yakınlarında su bulma amacıyla açılan ve yaklaşık 60 metre derinliğinde olduğu tahmin edilen artezyen kuyusuna düştü.

Oğlunu kurtarmak isteyen baba Demir, arkasından kuyuya atladı. Kuyuda mahsur kalan baba ve oğlu için yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Baba ve oğlunu kurtarmak için iş makineleriyle çalışma yapılırken, sağlık ekipleri tarafından kuyunun içine tüplerden sarkıtılan hortumlarla oksijen veriliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi ekipleri, üst kısmından kurtarma çalışması yapılamayan kuyunun etrafını iş makineleriyle kısa sürede kazdı. İş makineleriyle yaklaşık 15 metre derinliğe ulaşan ekipler, toprağın gevşek yapıda olması nedeniyle titizlikle çalışıyor. Ekipler, herhangi bir göçük meydana gelmemesi için de tedbir aldı.

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Kuyunun etrafından kazı çalışmaları devam ederken anne Yağmur Demir ve yakınlarının umutlu bekleyişi sürüyor.

"YA BOĞULDUYSA"

Anne Yağmur Demir, gözyaşları içinde "Ya vücudunu kapattıysa, aşağıda boğulduysa, ya boğulduysa... İlk düştüğünde 'Hayır alamıyorum' dedi. 'Yardım et Yağmur bana, çocuk boğulacak altımda' dedi. Öyle dedi bana yetiştiğimde. 'Yağmur bana yardım et' dedi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan kuyunun kenarında Aytuğ Demir'in ayakkabıları ile oğlu Batu'nun bisikletinin olduğu görüldü.

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda site yönetimi ve kuyuyu açan firma yetkililerinin bilgisine başvuruldu.