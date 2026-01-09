Manisa’da fırtınada cami minaresi devrildi

Manisa'nın Selendi ilçesinde, fırtına nedeniyle bir caminin minaresi devrildi. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Çıkrıkçı Mahallesi’nde meydana geldi. Çıkrıkçı Mahallesi Camisinin minaresi, etkili olan fırtına nedeniyle devrildi. Şans eseri olay sırasında ölen ya da yaralanan olmadı. Korku ve endişe yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerince olay yerinde güvenlik önlemleri alındı. Yetkiler tarafından minarenin enkazının yarın bulunduğu yerden kaldırılacağı öğrenildi.