Manisa'da ormanlık alanda define avcılarına suçüstü

Manisa'nın Akhisar ilçesi Sazoba Mahallesinde gece saatlerinde alınan duyum üzerine harekete geçen jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda F.Y. (E/47), R.T. (E/40) ve A.İ.G. (E/62) isimli şahısların ormanlık alan içerisinde izinsiz kazı yaptıklarını tespit ederek suçüstü yakaladı.