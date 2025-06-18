Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Manisa
Manisa'da ormanlık alanda define avcılarına suçüstü

Manisa'da ormanlık alanda define avcılarına suçüstü

14:3318/06/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Olay yerinde kazıda kullanılan, 1 adet jenaratör, 1 adet hilti, 1 adet yeraltı görüntüleme cihazı, 1 adet matkap, 1 adet dedektör ve çeşitli kazı malzemelerine de el konuldu.
Olay yerinde kazıda kullanılan, 1 adet jenaratör, 1 adet hilti, 1 adet yeraltı görüntüleme cihazı, 1 adet matkap, 1 adet dedektör ve çeşitli kazı malzemelerine de el konuldu.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 3 şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesi Sazoba Mahallesinde gece saatlerinde alınan duyum üzerine harekete geçen jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda F.Y. (E/47), R.T. (E/40) ve A.İ.G. (E/62) isimli şahısların ormanlık alan içerisinde izinsiz kazı yaptıklarını tespit ederek suçüstü yakaladı.

Yapılan operasyonda şahıslarla birlikte olay yerinde kazıda kullanılan, 1 adet jenaratör, 1 adet hilti, 1 adet yeraltı görüntüleme cihazı, 1 adet matkap, 1 adet dedektör ve çeşitli kazı malzemelerine de el konuldu.

Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki sorgularının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.



#Manisa
#Akhisar
#Kaçak kazı
#Sazoba Mahallesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ deprem konut kurası ne zaman çekilecek? Müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi: Yıl sonuna kadar teslim edilecek konut sayısı belli oldu