Manisa'da traktör ile otomobil çarpıştı: Bir kişi ağır yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı, kaza anı bir motosikletlinin kask kamerasınca kaydedildi.

Mehmet B. (65) yönetimindeki römorku tuğla yüklü 45 UC 088 plakalı traktör ile İdris Pehlivan (79) idaresindeki 59 ZH 793 plakalı otomobil, Ankara-İzmir kara yolu Otogar Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bu arada, kaza anı çevredeki bir motosikletlinin kask kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, otomobilin ana yola çıkan traktöre çarpması yer alıyor.