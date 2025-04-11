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'Maraş fıstık ezmesi' tescillendi

'Maraş fıstık ezmesi' tescillendi

17:4711/04/2025, Cuma
AA
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'Maraş Fıstık Ezmesi', artık Kahramanmaraş'ın tescilli yöresel ürünleri arasında yer alıyor.
'Maraş Fıstık Ezmesi', artık Kahramanmaraş'ın tescilli yöresel ürünleri arasında yer alıyor.

Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetlerinden "Maraş fıstık ezmesi", Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasında, şehrin kültürel, gastronomik değerlerini koruma altına alıp tanıtmak amacıyla yapılan coğrafi işaret başvurularında bir başarının daha elde edildiği belirtildi.


Bu kapsamda gerçekleştirilen başvuru sonucunda "Maraş fıstık ezmesi"nin coğrafi işaretle tescillendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yöresel lezzetlerimize ve geleneksel el sanatlarımıza sahip çıkarak coğrafi işaret tescilli ürünlerimizin sayısını artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreç sadece belge alma değil, aynı zamanda kültürel ve ekonomik kalkınmayı destekleyen stratejik bir adımdır"


#"Maraş Fıstık Ezmesi"
#Kahramanamraş
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