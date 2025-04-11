'Maraş fıstık ezmesi' tescillendi

"Yöresel lezzetlerimize ve geleneksel el sanatlarımıza sahip çıkarak coğrafi işaret tescilli ürünlerimizin sayısını artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreç sadece belge alma değil, aynı zamanda kültürel ve ekonomik kalkınmayı destekleyen stratejik bir adımdır"