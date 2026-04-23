Maraş milat oldu: Yeni çocuk yasası geliyor

Çocuklarını suçtan uzak tutmayan ebeveynlere yönelik düzenlemeler sertleşiyor. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırılarının ardından AK Parti, Meclis’te 42 maddelik yeni bir çocuk yasası hazırlığına başladı. ‘Suça sürüklenen çocuklar yasası’nı kapsayan yeni çocuk yasası taslağına göre, bakım ve gözetim yükümlülüğünü ihmal eden ailelere uygulanacak cezalar ağırlaştırılacak.

AĞIR SUÇLARDA CEZA İNDİRİMİ KALKACAK

Taslakta en dikkat çeken başlıklardan biri, ağır suç işleyen çocuklara yönelik cezalar. Buna göre, özellikle cinayet gibi ağır suçlarda 15-18 yaş grubuna uygulanan ceza indiriminin kaldırılması ve suçun niteliğine bağlı olarak çocuklara müebbet hapis cezası verilebilmesinin önü açılıyor. Çocuklarını suçtan uzak tutmayan, bakım ve gözetim sorumluluğunu yerine getirmeyen ya da bağımlılık sorunlarını ilgili kurumlara bildirmeyen ebeveynlere yönelik yaptırımlar ağırlaştırılacak.

Taslak kapsamında, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan “aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali” suçu yeniden düzenleniyor. Mevcut yasada bu suç şikayete bağlıyken, yeni düzenlemeyle bu şart kaldırılacak. Böylece herhangi bir şikayet olmasa da sorumluluğunu yerine getirmeyen ebeveynler hakkında işlem yapılabilecek. Ayrıca halihazırda bir yıla kadar olan hapis cezası, işlenen suçun niteliğine göre artırılacak.

ÇOCUK SİLAHA ULAŞIYORSA AİLE SUÇLU

Bir diğer önemli düzenleme ise silah kullanımıyla ilgili. Saldırılarda silaha erişimin tartışma konusu olması üzerine, ebeveynlere ait ruhsatlı ya da ruhsatsız silahların çocukların ulaşabileceği şekilde bırakılması ağır yaptırımlara bağlanıyor. Buna göre, silahın usule aykırı şekilde muhafaza edilmesi ve bu nedenle bir suç işlenmesi halinde, ruhsat sahibi doğrudan cezai sorumlulukla karşı karşıya kalacak. Bu kapsamda 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’nda değişiklik yapılması ve bu fiile hapis cezası getirilmesi planlanıyor.

YAŞ SINIRI AŞAĞI ÇEKİLECEK

Taslak yalnızca cezaları artırmakla sınırlı kalmıyor; çocuklara ilişkin yaş gruplarının yeniden tanımlanmasını da içeriyor. Bazı yaş eşiklerinin 15’ten 12’ye çekilmesi tartışılırken, özellikle ağır suçlarda daha sert bir yargılama rejimi oluşturulması hedefleniyor.



