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Mardin'de bir garip olay: Hapisten kaçtı, düğünde saz çalarken yakalandı

Mardin'de bir garip olay: Hapisten kaçtı, düğünde saz çalarken yakalandı

22:126/05/2025, Salı
AA
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Mardin'de cezaevinden firar eden hükümlü düğünde saz çalarken yakalandı.
Mardin'de cezaevinden firar eden hükümlü düğünde saz çalarken yakalandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, cezaevinden firar eden hükümlü, bir düğünde saz çalarken yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekipler, bu kapsamda "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi E.A'yı bir düğün salonunda saz çalarken yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.



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