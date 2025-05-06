Mardin'de bir garip olay: Hapisten kaçtı, düğünde saz çalarken yakalandı

Ekipler, bu kapsamda "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi E.A'yı bir düğün salonunda saz çalarken yakaladı.