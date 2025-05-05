Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun
Samsun'da 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Samsun'da 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

18:375/05/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan aranan hükümlü, Samsun'da yakalandı.
Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan aranan hükümlü, Samsun'da yakalandı.

Samsun'un Terme ilçesinde hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucu saklandığı adreste yakalandı. Hükümlü işlemler için emniyete götürüldü.

Samsun'da, hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler,
"uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama"
suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 187 bin 500 lira adli para cezası bulunan hükümlü A.G'yi (38) saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.



#Samsun
#Terme
#Emniyet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Güncel döviz kurları 5 Mayıs Pazartesi: Dolar, Avro, Sterlin ne kadar? İşte piyasalarda son durum