Samsun'da 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan aranan hükümlü, Samsun'da yakalandı.
Samsun'un Terme ilçesinde hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucu saklandığı adreste yakalandı. Hükümlü işlemler için emniyete götürüldü.
Samsun'da, hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler,
"uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama"
suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 187 bin 500 lira adli para cezası bulunan hükümlü A.G'yi (38) saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
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