Mardin'de gerçekleşen trafik kazalarında bir kişi hayatını kaybetti

20:2424/11/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Kazada yaralanan 2 kişi Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada yaralanan 2 kişi Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybederken, kazayı izlerken yola çıkan iki kişiye otomobil çarptı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kırsal Eymirli Mahallesi'nde İrfan A. idaresindeki 31 Y 3337 plakalı tır devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, tır sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

İrfan A'nın cenazesi otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Bu arada kazayı görerek yolun karşısına geçmeye çalışan Serkan Y. (16) ve Özgür T'ye (22), sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Kazada yaralanan 2 kişi Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.


#Mardin
#Kızıltepe
#kaza
