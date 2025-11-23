Çorum'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: Dört kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Hülya Ç. ve Rahim Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.