Çorum'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: Dört kişi yaralandı

Çorum'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: Dört kişi yaralandı

21:5823/11/2025, Pazar
AA
Kaza nedeniyle Samsun istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
Kaza nedeniyle Samsun istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Çorum-Samsun kara yolunun Atçalı mevkisinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Necip G. yönetimindeki 55 AGD 343 plakalı otomobil ile İrfan Ç'nin kullandığı 19 NA 635 plakalı hafif ticari araç, Çorum-Samsun kara yolunun Atçalı mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Hülya Ç. ve Rahim Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Samsun istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı.


#Çorum
#kaza
#yaralı
