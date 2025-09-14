Yeni Şafak
Mardin'de motosiklet devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

22:1214/09/2025, Pazar
DHA
Mardin’in Nusaybin ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 15 yaşındaki Muhammed Dağ hayatını kaybetti. Dağ’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Muhammed Dağ (15), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin-Midyat kara yolu üzerindeki Çağ Çağ Barajı mevkisinde meydana geldi. Muhammed Dağ idaresindeki motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Dağ, yola savrulurken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammed Dağ’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Dağ’ın cenazesi, önce Nusaybin Devlet Hastanesi’ne, ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


#Mardin
#Nusaybin
#kaza
