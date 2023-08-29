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Marmara Bölgesi'nde sıcaklık 10 derece birden artacak

Marmara Bölgesi'nde hafta sonuna kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Sıcak hava nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak vatandaşlara uyarı yapıldı

09:30 . 29/08/2023 Salı
AA
Arşiv

Arşiv

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, halen mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların, yarından başlayarak hafta sonuna kadar mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.,

Sıcaklıkların 1 Eylül Cuma günü Trakya kesiminde, 2 Eylül Cumartesi günü ise bölge genelinde mevsim normallerine düşmesi öngörülüyor.

Bölgede sıcaklıkların İstanbul'da 32-34, Edirne'de 31-37, Kırklareli'de 32-36,Tekirdağ'da 30-32, Yalova'da 29-31, Kocaeli'de 34-37, Sakarya'da 33-37 derece olması bekleniyor.

  • Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların 11.00-16.00 saatlerinde dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.






#Meteoroloji
#istanbul
#Marmara Bölgesi
#hava sıcaklığı
41 dakika önce
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