Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

bu gece saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Zonguldak, Düzce ve Bartın'da, sabah saatlerinden itibaren de Bolu, Karabük, Kastamonu'nun kuzeyi ve Sinop'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.