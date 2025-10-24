Yeni Şafak
Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

14:5124/10/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Vatandaşların kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
Vatandaşların kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,
bu gece saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Zonguldak, Düzce ve Bartın'da, sabah saatlerinden itibaren de Bolu, Karabük, Kastamonu'nun kuzeyi ve Sinop'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
  • Vatandaşların kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
