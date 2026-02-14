Marmaris Atatürk Barajı'nda dolululuk yüzde 110'a ulaştı: Su tahliyesi yapıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yağışların artmasıyla yüzde 110 doluluğa ulaşan Marmaris Atatürk Barajı'ndan kontrollü su tahliyesi yapılmaya başlandı.
Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Kocalan Deresi üzerindeki doluluk kapasitesini aşan barajda incelemede bulundu.
Baraj alanında yetkililerden bilgi alan Kaya, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu barajın, son günlerdeki yoğun yağışlar sonrasında doluluğa ulaştığını söyledi.
Kaya, yetkililer tarafından barajdan kontrollü şekilde dip savak aracılığıyla su tahliyesi yapıldığı kaydetti.
Öte yandan kontrollü su verilmesi nedeniyle Çamlı Mahallesi'nde jandarma ve muhtarlık vatandaşlara uyarıda bulundu.