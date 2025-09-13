Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Marmaris’te silah operasyonuna 6 tutuklama

Marmaris’te silah operasyonuna 6 tutuklama

16:2113/09/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Marmaris'te silah operasyonu
Marmaris'te silah operasyonu

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Marmaris’te düzenlenen silah operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Marmaris’te düzenlenen silah operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı.


Marmaris ilçesinde ellerinde ruhsatsız silah bulunduğu tespit edilen şüphelilerin ev ve işyerlerinde arama yapıldı. Şüphelilerin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada; 6 adet ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve 154 adet tabancalara ait mermi ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak 9 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.




#Muğla
#Marmaris
#silah operasyonu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
CTE 3500 PERSONEL ALIMI AÇIKLAMALAR: İKM, hemşire, teknisyen sonuçları ne zaman açıklanacak?