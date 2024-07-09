Marmaris'teki deprem sonrası Naci Görür paylaştı: Uzun süredir hareketli

Prof. Dr. Naci Görür
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 12.11'de Muğla Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Sarsıntının derinliği 6.89 kilometre olarak ölçüldü.
Deprem sonrası Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, kişisel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
"Uzun süredir hareketli"
"Uzun süredir hareketli"
X'ten haritalı bir paylaşım yapan Görür,
"Marmaris-Orhaniye/Muğla’da 4,4 Mw deprem oldu. Deprem Marmaris ve Orhaniye’nin guneyindeki fay zonu içerisinde. Güney Ege Helen- Kıbrıs yayı ve Plini-Strabo transform fayı nedeniyle uzun süredir hareketli"
dedi.
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1 saat önce