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Marmaris'teki deprem sonrası Naci Görür paylaştı: Uzun süredir hareketli

AFAD verilerine göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan bu deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den önemli bir uyarı geldi.

14:44 - 9/07/2024 Salı
Güncelleme: 14:44 - 9/07/2024 Salı
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Prof. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 12.11'de Muğla Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.


Sarsıntının derinliği 6.89 kilometre olarak ölçüldü.


Deprem sonrası Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, kişisel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.


"Uzun süredir hareketli"


X'ten haritalı bir paylaşım yapan Görür,
"Marmaris-Orhaniye/Muğla’da 4,4 Mw deprem oldu. Deprem Marmaris ve Orhaniye’nin guneyindeki fay zonu içerisinde. Güney Ege Helen- Kıbrıs yayı ve Plini-Strabo transform fayı nedeniyle uzun süredir hareketli"
dedi.





#AFAD
#Muğla
#Marmaris
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