Maskelerinin düşmesinden korkuyorlar

Nur Banu Aras
04:003/12/2025, Çarşamba
G: 3/12/2025, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dönem birincileri Adli Yargı Cumhuriyet Savcısı Adayı Yasemin Cankurtaran, Adli Yargı Hakim Adayı Zehra Yetimler ve İdari Yargı Hakim Adayı Uygar Karakoç’a plaketlerini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Siyasette yargıyı tehdit eden sorumsuz bir üslup var. Her fırsatta hakim ve savcılara parmak sallayarak adalet sistemini felç etmeye çalışanların en büyük korkusu maskelerinin düşmesinden duydukları endişedir” dedi. Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni’nde konuşan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Başörtülü yargı mensuplarımıza edep ve ahlak sınırlarını aşan hazımsızlıklara şahit oluyoruz. Akıl, vicdan ve hukukla bağdaşmayan bu tepkileri derin bir teessüfle takip ediyoruz. Belki biraz zaman alacak ama özgürlüklerin herkese eşit uygulandığı yeni Türkiye’yi inşallah herkes kabullenecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Yeni Türkiye’yi herkes kabullenecek” dedi.

Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni’nde yargı camiasına ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan, halihazırda ülke genelinde 2 bin 415’i idari yargıda olmak üzere toplam 25 bin 449 hakim ve savcının görev yaptığını hatırlattı.

DEĞİŞİME AYAK UYDURAMADILAR

25 bini aşkın hakim ve savcının 9 bin 812’sinin kadın olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Türkiye kadınları hayatın dışına iten demokrasi ayıplarından kurtuldukça çok farklı bir atmosfer yakaladı. Kılık kıyafet yasakları başta olmak üzere önlerinde duran engelleri tek tek kaldırdıkça kadınlar kamu bürokrasisinde daha fazla yer almaya, daha görünür olmaya başladı. Ancak bazı çevrelerin bu değişime henüz ayak uyduramadığını görüyoruz” dedi.

ARTIK BUNLAR GERİDE KALDI

“Başörtülü yargı mensuplarımız konusunda edep ve ahlak sınırlarını aşan hazımsızlıklara zaman zaman hepimiz şahit oluyoruz”
vurgusu yapan Erdoğan,
“Akıl, vicdan ve hukukla bağdaşmayan bu tepkileri sadece derin bir teessüf ve taaccüple takip ettiğimizin bilinmesini isterim. Türkiye artık bunları geride bırakmıştır. Geride bırakmak zorundadır. Belki biraz zaman alacak. Belki biraz hazım problemi çekilecek ama özgürlüklerin herkese eşit uygulandığı yeni Türkiye’yi inşallah herkes kabullenecek. Bilhassa kadınların kamu özel ayrımı olmadan hayatın farklı alanlarında onurluca yer almalarına herkes alışacak”
ifadelerini kullandı.

MAAŞINIZI ALIP KÖŞEYE ÇEKİLMEYİN

Salonda bulunan hakim ve savcı adaylarına seslenen Erdoğan, şunları söyledi:
“Sizler birazdan çekilecek kurallar neticesinde vazifelerinize başlayacak, memleketin her bir köşesinde adalet neferi olarak görev yapacaksınız. Maaşını alıp köşesine çekilen, mesaisi bitince arabasına binip evine dönen biri olarak değil, adalet için, adaletin tecellisi için vicdanı hür, aklı hür, kalbi hür birer vatan evladı olarak fedakarca çalışacaksınız. Şüphesiz mücadelelerin en büyüğü hak için verileni, vazifelerin en faziletlisi ise adalet uğruna yapılandır. Sizler devletimizin adalet neferleri olarak bu mücadelenin kalbindesiniz. Önünüze gelecek her dosyanın içinde en az bir insanın hikayesi, en az bir insanın istikbali, umudu, hayalleri ve kaderi olduğunu lütfen unutmayın.”

AVRUPA ÜLKELERİNİ GERİDE BIRAKTIK

“Ülkeyi yönetme sorumluluğunu omuzlandığımızda Türkiye’yi eğitim, sağlık, adalet ve emniyet üzerinde yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Bu sözümüzün arkasında durduk. Geride bıraktığımız 23 yıl boyunca en büyük yatırımları bu alanlara yaptık. Adil ve etkin işleyen toplumun bütün fertlerine güven veren bir yargı sistemi için reform irademizi ilk günden beri daima canlı tuttuk. Reform çalışmalarını toplumsal talep ve ihtiyaçlar temelinde yenilediğimiz strateji belgeleri ve eylem planlarıyla takvime dayalı süreli hedefler haline getirdik. Bir yandan adalet teşkilatımızın personel yapısını güçlendirirken, diğer yandan yeni mahkemeler ihdas ettik. Yargıda dosyaların kapatılma süresini kısalttık. Bu alanda pek çok Avrupa ülkesini geride bıraktık. Artık hem adli hem de idari yargı mahkemelerimiz davaları çok hızlı bir şekilde çözüme ulaştırıyor.”

Adalet önünde maskelerinin düşmesinden korkuyorlar

  • “Hakim ve savcılarımızın bugün toplumsal algıda tuttukları yer onları adaletin merkezi figürü haline getirmiştir”
    diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
    “İşini yapan, işini doğrulukla, dürüstlükle yapan, anayasa ve kanunlar çerçevesinde iyi niyetle yapan yargı mensuplarımıza destek olmalıyız. Ancak ve sadece kararlarıyla konuşabilen yargı mensuplarının sükuneti, zafiyet olarak algılanmamalı, bunu hiç kimse istismar etmemeli. Özellikle son aylarda yargı mensuplarımızı hedef alan, hatta çoğu zaman tehdide varan sorumsuz bir üslubun siyasete hakim olduğu görülüyor. Bunun sebebi muhatap olunan iddiaların vahameti ve ciddiyetidir.”

PARMAK SALLAYANLAR HUKUKU ÖĞRENSİN

  • “Her fırsatta hakim ve savcılara parmak sallayarak, tehdit ve taciz ederek, adalet sistemini felç etmeye çalışanların en büyük korkusu adalet önünde maskelerinin düşmesinden duydukları derin endişedir. Hukukun temel prensiplerinden biri şudur: Rüşvet, irtikap ihaleye fesat karıştırma gibi nitelikli suçların işlendiğine dair yeterli suç şüphesine ulaşan savcılık makamı için kamu davası açmak, bir tercih değil yasal bir mecburiyettir. Her fırsatta yargıya parmak sallayanların öncelikle bu hukuk kaidesini öğrenmelerinin şart olduğuna inanıyorum.”

Yargı mensupları hedef alınamaz

  • “Yargıya siyasallaştı”
    ithamında bulunanların çirkin üsluplarıyla yargı mensuplarını tartışmaların içine çekerek yargıyı siyasallaştırdığını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:
    “Bunu son derece tehlikeli bulduğumu burada ifade etmek isterim. Hukuk devletini korumak ve adalet idealini yaşatmak sadece yargı mensuplarının, sadece hukuk insanlarının değil, siyasetçi ve gazetecisiyle hepimizin müşterek görevidir. Kabahati sürekli başkalarında arayanlar, çıkarlarına dokunulduğunda, üsluplarını kirletenler, artık yargıyı ve işini yapan yargı mensuplarını hedef göstermekten vazgeçmelidir.”

HUKUKUN ÖNÜNDE HERKES EŞİTTİR

  • “Hukukun önünde herkes eşittir, kimse layüsel değildir. Hukuk devletinde suç işleme imtiyazına sahip sınıflar yoktur ve olamaz. Adalet ve hukuk sadece mahkemelerin kararlarıyla değil toplumun her kesiminin hukuka ve adalete sahip çıkmasıyla sağlanabilir. Biz tam 23 yıldır işte bunu yapmanın derdindeyiz. Bundan sonra da demokrasiden, hukuktan, adaletten, özgürlüklerden ödün vermeden çalışmaya devam edeceğiz.”


