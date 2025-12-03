Maskelerinin düşmesinden korkuyorlar

“Sizler birazdan çekilecek kurallar neticesinde vazifelerinize başlayacak, memleketin her bir köşesinde adalet neferi olarak görev yapacaksınız. Maaşını alıp köşesine çekilen, mesaisi bitince arabasına binip evine dönen biri olarak değil, adalet için, adaletin tecellisi için vicdanı hür, aklı hür, kalbi hür birer vatan evladı olarak fedakarca çalışacaksınız. Şüphesiz mücadelelerin en büyüğü hak için verileni, vazifelerin en faziletlisi ise adalet uğruna yapılandır. Sizler devletimizin adalet neferleri olarak bu mücadelenin kalbindesiniz. Önünüze gelecek her dosyanın içinde en az bir insanın hikayesi, en az bir insanın istikbali, umudu, hayalleri ve kaderi olduğunu lütfen unutmayın.”