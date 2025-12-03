Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Siyasette yargıyı tehdit eden sorumsuz bir üslup var. Her fırsatta hakim ve savcılara parmak sallayarak adalet sistemini felç etmeye çalışanların en büyük korkusu maskelerinin düşmesinden duydukları endişedir” dedi. Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni’nde konuşan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Başörtülü yargı mensuplarımıza edep ve ahlak sınırlarını aşan hazımsızlıklara şahit oluyoruz. Akıl, vicdan ve hukukla bağdaşmayan bu tepkileri derin bir teessüfle takip ediyoruz. Belki biraz zaman alacak ama özgürlüklerin herkese eşit uygulandığı yeni Türkiye’yi inşallah herkes kabullenecek.
Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni’nde yargı camiasına ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan, halihazırda ülke genelinde 2 bin 415’i idari yargıda olmak üzere toplam 25 bin 449 hakim ve savcının görev yaptığını hatırlattı.
DEĞİŞİME AYAK UYDURAMADILAR
25 bini aşkın hakim ve savcının 9 bin 812’sinin kadın olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Türkiye kadınları hayatın dışına iten demokrasi ayıplarından kurtuldukça çok farklı bir atmosfer yakaladı. Kılık kıyafet yasakları başta olmak üzere önlerinde duran engelleri tek tek kaldırdıkça kadınlar kamu bürokrasisinde daha fazla yer almaya, daha görünür olmaya başladı. Ancak bazı çevrelerin bu değişime henüz ayak uyduramadığını görüyoruz” dedi.
ARTIK BUNLAR GERİDE KALDI
MAAŞINIZI ALIP KÖŞEYE ÇEKİLMEYİN
AVRUPA ÜLKELERİNİ GERİDE BIRAKTIK
Adalet önünde maskelerinin düşmesinden korkuyorlar
- “Hakim ve savcılarımızın bugün toplumsal algıda tuttukları yer onları adaletin merkezi figürü haline getirmiştir”diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:“İşini yapan, işini doğrulukla, dürüstlükle yapan, anayasa ve kanunlar çerçevesinde iyi niyetle yapan yargı mensuplarımıza destek olmalıyız. Ancak ve sadece kararlarıyla konuşabilen yargı mensuplarının sükuneti, zafiyet olarak algılanmamalı, bunu hiç kimse istismar etmemeli. Özellikle son aylarda yargı mensuplarımızı hedef alan, hatta çoğu zaman tehdide varan sorumsuz bir üslubun siyasete hakim olduğu görülüyor. Bunun sebebi muhatap olunan iddiaların vahameti ve ciddiyetidir.”
PARMAK SALLAYANLAR HUKUKU ÖĞRENSİN
- “Her fırsatta hakim ve savcılara parmak sallayarak, tehdit ve taciz ederek, adalet sistemini felç etmeye çalışanların en büyük korkusu adalet önünde maskelerinin düşmesinden duydukları derin endişedir. Hukukun temel prensiplerinden biri şudur: Rüşvet, irtikap ihaleye fesat karıştırma gibi nitelikli suçların işlendiğine dair yeterli suç şüphesine ulaşan savcılık makamı için kamu davası açmak, bir tercih değil yasal bir mecburiyettir. Her fırsatta yargıya parmak sallayanların öncelikle bu hukuk kaidesini öğrenmelerinin şart olduğuna inanıyorum.”
Yargı mensupları hedef alınamaz
- “Yargıya siyasallaştı”ithamında bulunanların çirkin üsluplarıyla yargı mensuplarını tartışmaların içine çekerek yargıyı siyasallaştırdığını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:“Bunu son derece tehlikeli bulduğumu burada ifade etmek isterim. Hukuk devletini korumak ve adalet idealini yaşatmak sadece yargı mensuplarının, sadece hukuk insanlarının değil, siyasetçi ve gazetecisiyle hepimizin müşterek görevidir. Kabahati sürekli başkalarında arayanlar, çıkarlarına dokunulduğunda, üsluplarını kirletenler, artık yargıyı ve işini yapan yargı mensuplarını hedef göstermekten vazgeçmelidir.”
HUKUKUN ÖNÜNDE HERKES EŞİTTİR
- “Hukukun önünde herkes eşittir, kimse layüsel değildir. Hukuk devletinde suç işleme imtiyazına sahip sınıflar yoktur ve olamaz. Adalet ve hukuk sadece mahkemelerin kararlarıyla değil toplumun her kesiminin hukuka ve adalete sahip çıkmasıyla sağlanabilir. Biz tam 23 yıldır işte bunu yapmanın derdindeyiz. Bundan sonra da demokrasiden, hukuktan, adaletten, özgürlüklerden ödün vermeden çalışmaya devam edeceğiz.”