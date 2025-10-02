Yeni Şafak
Mattia Ahmet Minguzzi davasında adliye karıştı: Sanıklar için engelli raporu alındığı ortaya çıktı

Mattia Ahmet Minguzzi davasında adliye karıştı: Sanıklar için engelli raporu alındığı ortaya çıktı

14:33 2/10/2025, Perşembe
G: 2/10/2025, Perşembe
Adliye koridorlarında da iki tarafın avukatları arasında sesler yükseldi.
Adliye koridorlarında da iki tarafın avukatları arasında sesler yükseldi.

Mattia Ahmet Minguzzi davasında adliyeye gelen izleyiciler ve Minguzzi Ailesi'nin avukatları, sanık avukatlarının "sanıklar" için aldığı engelli raporuna sert tepki gösterdi.

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta bit pazarına giden İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, iki çocuk tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak öldürüldü.


Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın beşinci duruşması bugün başladı.


Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, sanık olarak yer alan dört çocuk ilk kez hakim karşısına çıktı.




ADLİYE KORİDORLARINDA KAVGA

Mattia Ahmet Minguzzi’yi katleden zanlılarının, engelli raporu aldığının öğrenilmesi üzerine adliye koridorlarında gerginlik yaşandı.


Davayı takip etmeye gelenler sanık avukatlarına tepki gösterirken, adliye koridorlarında da iki tarafın avukatları arasında sesler yükseldi.



"KATİLLERİ Mİ SAVUNUYORSUN"

Minguzzi'nin avukatları ise katilleri savunan avukatlara tepki gösterdi ve sahte engelli raporu aldıklarını belirtti.


Avukatlardan birisi ise katillerin avukatlarına tepki göstererek, "Tüm türkiye duysun bunu. küçücük masum çocuğu öldürürken engelli değil, şimdi mi engelli.


Avukatlık suçluyu savunmak mı? Tüm hukukçulara soruyorum. Vicdanın yok mu senin katilleri savunuyorsun" dedi.





