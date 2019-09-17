Mavi vatan rahatsızlığı

Yunanistan’da Pentapostagma isimli haber sitesinde yer alan “Türklerden Mavi Vatan hakkında kışkırtıcı hareketler: Ankara bir şeylere mi hazırlanıyor” başlıklı makalede, Mavi Vatan yazısını sergileyen öğrencilerin okuduğu Deniz Harp Okulu’nun 1773’te Türk (Osmanlı) Donanmasının temeli olarak kurulduğu ve öğrencilerin bu görüntüyle psikolojik harekat yöntemi uyguladıkları öne sürüldü. “Erdoğan rejimi Ege ve Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve Kıbrıs aleyhine olan faaliyetlerini gerçekleştirmek için “Propaganda Savaşına hız verdi” denilen yazıda, “Ankara’nın amacı genç öğrencileri Yunanistan aleyhine, muhtemelen kendilerince doğru kabul edilen tezlerle eğitmek ve bu kapsamda Deniz hukukunu kendilerine göre yontarak yurt dışı görevlerinde ve planlamalarda mavi vatanı vurgulamak. Bu kapsamda Deniz Harp akademisinde de yayınlanan Mavi Vatan haritası göz önüne alındığında, Ankara kirli planları için geleceğin subay adaylarının beynini yıkıyor ve bu kapsamda onları kendisince bilimsel tezlerle destekliyor. Bu yüzden Ankara’nın Ege ve Doğu Akdeniz’de yapacakları konusunda hazır olmak dışında bir seçeneğimiz yok” ifadeleri yer aldı.

Her yerdeyiz

Bir yandan düzenlediği eğitim tatbikatlarıyla her an harbe hazır olan Türk Donanması, öte yandan Mavi Vatan’da Karadeniz Uyumu ve Akdeniz Kalkanı gibi milli harekatların yanı sıra tüm dünya denizlerinde NATO ve Birleşmiş Milletler (BM) faaliyetlerine de katılım sağlıyor. NATO ve BM görevleri, milli harekat faaliyetleriyle eş zamanlı olarak eksiksiz yerine getiriliyor. Bir yandan gerçek harekat faaliyetleri ve uluslararası görevler, bir yandan da büyük tatbikatları eş zamanlı olarak yapabilen dünyada sayılı deniz gücü arasındaki Türk donanması, Kararlılık Tatbikatı devam ederken; bir fırkateyn ve bir mayın avlama gemisiyle Akdeniz’de NATO görev gruplarına, bir korvet ile BM’nin Lübnan’daki Geçici Kuvvet Harekatı’na iştirak ediyor. Yine Karadeniz’de deniz güvenliğinin sağlanmasına yönelik Karadeniz Uyumu Harekatına fırkateyn, denizaltılar, hücumbotlar ve deniz karakol uçaklarıyla katılım sağlanıyor. Türkiye, donanmasının gücüyle, NATO’nun 4 Daimi Deniz Görev Grubu’ndan ikisine aynı anda gemi verebilme etkinliğine sahip iki ülkeden biri.

Herkes akıllı olsun

Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’de tatbikatlarını arttırmasına dikkat çeken Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Devletler Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Emete Gözügüzelli, “Adanın öbür tarafında da Yunanistan tatbikat yapıyor. Akdeniz’de ilan edilmeyen bir savaş var. Herkes gardını almış bir şekilde bekliyor. Türkiye’nin Akdeniz’in ortasında gerçekleştirdiği bilimsel araştırmalar, tatbikatlar adanın çevresindeki sondaj çalışmaları egemenlik haklarından geri adım atılmayacağını gösteriyor. Türkiye açıkcası herkes akıllı olsun diyor” dedi.