MEB açık öğretim kurumları sınavlarını erteleme kararı aldı

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bakanlık yurt dışında yapılacak açık öğretim kurumları sınavını koronavirüs önlemleri nedeniyle daha önce iptal etmişti.

MEB tarafından yayımlanan Merkezi Sınav Uygulama Takvimine bağlı olarak her yıl aralık, mart ve temmuz aylarında 3 dönem halinde yapılan sınavların mart dönemi sınavları eylül ayında yapılacak.

GÜNDEM MEB tatil süresince öğretmenlere 15 saat ek ders ücreti ödeyecek

Bakanlık, ihtiyaç durumunda genellikle eylül ayında bu kapsamda ek sınav yapıyordu. Dolayısıyla ertelenen sınavın yurt dışı da dahil eylül ayında yapılacak ek sınavla birleştirilmesi planlanıyor.

"Yurt içi ve yurt dışında aynı tarihlerde yapacağız"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin şunları kaydetti: