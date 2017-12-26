MEB: İlahiyat fakültesi mezunları öğretmen olabilecek

MEB: İlahiyat fakültesi mezunlarının din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atanmasının önünde herhangi bir engel kalmamıştır.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ilahiyat fakültesi mezunlarının din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atanabilmesinin önünde herhangi bir engel kalmadığı kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyunu meşgul eden ilahiyat fakültesi mezunlarının din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atanabilmesine ilişkin açıklama yapılması gerektiği belirtildi.

Konuyla ilgili bakanlık aleyhine açılan davada, yürütmenin durdurulması kararına bakanlığın itiraz ettiği ve Danıştay İdari Davalar Kurulu'nun da 9 Ekim 2017 tarihinde itirazın reddine karar verdiği ifade edilen açıklamaya şöyle devam edildi: