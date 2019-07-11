MEB ilanı yakın

Bölgede pek çok ülkenin baskısına direnen ve enerjide tam bağımsızlık için dünya devlerine meydan okuyan Türkiye, çok yakında Doğu Akdeniz için resmi MEB’ini (Münhasır Ekonomik Bölge) ilan edecek. Bu konuda Dışişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı arasında çalışma yürütülüyor. Türkiye’nin MEB haritasını dünyaya ilan etmesi için Libya ile yapılacak anlaşma önemli görülüyor. Libya’da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ABD-BAE destekli General Halife Hafter güçlerinin saldırılarını Türkiye’nin desteğiyle püskürttü. Haritada Libya’nın tam karşısında bulunan Türkiye’nin güneybatı Ege kıyıları, Akdeniz kaynakları konusunda Trablus’la anlaşmak için Ankara’ya önemli fırsat sunuyor. Birleşmiş Milletler’in tanıdığı Libya Başbakanı Fayez el-Sarraj, önceki gün İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ağırlanmıştı.

LİBYA ANLAŞMASI YOLDA

Libya ile deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması iki ülkenin mutabakatını bekliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu konudaki çalışmaların yapıldığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulması ardından gerekli adımların atılacağını söyledi. Uluslararası deniz hukukuna göre MEB haritası ilanı için komşu kara devletlerinin karşılıklı olarak anlaşması gerekiyor. Ana kara ülkelerinin kıta sahanlığı konusunda ada devletlerinin söz hakkı bulunmuyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da “Doğu Akdeniz’deki doğalgaz kaynakları konusunda kıta sahanlığı esastır ve yeterlidir” demişti.