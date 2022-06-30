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EĞİTİM

MEB lise kontenjanlarını ve yüzdelik dilimleri açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri e-Okul sistemi üzerinden açıklandı.

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Haber Merkezi AA
MEB lise kontenjanlarını ve yüzdelik dilimleri açıkladı
Foto: Arşiv.

Bakanlık, öğrencilere rehberlik etmesi amacıyla 2022 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayılarını e-Okul üzerinden erişime açtı.

  • e-Okul üzerinden kontenjan tabloları ile 2021'de bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler görülebilecek.

Öğrenciler, bu yıl sınavdaki kendi yüzdelik dilimlerini, okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırabilecek.

Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tablolarına da e-Okul üzerinden ulaşılabilecek.

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