MEB son dakika olarak açıkladı: Okullar yarın tatil mi?

Eyüpsultan'da 17 yaşındaki Iraklı lise öğrencisi Y.K. kendisini okuldan attığını öne sürdüğü okul müdürüne silahla ateş etti. 7 Mayıs'ta gerçekleşen olay sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan okul müdürü İbrahim Oktugan yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Y.K. kısa sürede yakalandı. Y.K., ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Öte yandan savcılığın sevk yazısı ve ifadesi ortaya çıktı.