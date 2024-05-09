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MEB son dakika olarak açıkladı: Okullar yarın tatil mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, yarın okulların tatil olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Pınar Görgü
15:55 - 9/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 16:21 - 9/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, okulların yarın tatil olduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Okulların yarın kapalı olacağı iddialarını yalanlayan yetkililer, yarın okulların açık olacağı vurgusunu yaptı.


İstanbul Eyüpsultan'da geçtiğimiz günlerde özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısıyla öldürülmesi Türkiye'nin gündeminde.



Öğretmenler ise yarın ülke genelindeki okullarda bir günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını bildirdi.


MEB açıkladı

Sosyal medyada "Okullar yarın tatil" iddialarının yayılması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi.


MEB, eğitimin kaldığı yerden devam edeceğini bildirip bu çağrıların sendikalı öğretmenleri ilgilendiren bir çağrı olduğunu vurguladı.


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