MEB'den Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddialarına yanıt: Kamuoyunu yanlış yönlendiriyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 bin öğretmen atamasında yapılan sözlü sınava yönelik "Danıştay'ın kararına uyulmuyor" sözlerine yanıt verdi.

Mülakatların işleyişi konusunda gerçek dışı ifadeler kullanıldığını belirten MEB, ortada kamuoyuna açıklandığı gibi bir 'Danıştay kararı' olmadığını da ifade ederek Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını yalanladı.

MEB'den yapılan açıklama şöyle:

"CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun öğretmen atama sürecinde gerçekleştirilen sözlü sınava yönelik yaptığı açıklamaya dair kamuoyunu bilgilendirme gereği ortaya çıkmıştır.

Sayın Kılıçdaroğlu söz konusu açıklamasında; “Danıştayın verdiği bir karar var. Mülakatta artı 3 eksi 3 puan verebilirsiniz diyor. Bir puan aralığı belirliyor. Aldığı puanla, yazılıda aldığı, KPSS’de aldığı puanla mülakatta verilecek puanın aralığını belirliyor. Buna uymuyorlar. Yani Danıştay kararına uymuyorlar" ifadelerine yer vermiştir.

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"Kılıçdaroğlu'nu açıklamaya davet ediyoruz"

Bu ifade ile kamuoyu yanlış yönlendirilmektedir. Söz konusu ifadede atıfta bulunulduğu gibi bir Danıştay kararı yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı, hukuk devleti ilkesine sıkı sıkıya bağlıdır. Sayın Kılıçdaroğlu’nu Milli Eğitim Bakanlığımızı uymamakla itham ettiği söz konusu Danıştay kararını açıklamaya davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Geçtiğimiz haftalarda randevusu olmadığı halde TÜİK'in kapısına dayanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada bugün saat 13.00'te ile Milli Eğitim Bakanlığına gideceğini duyurmuştu.

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