|
Gündem

MEB'den okullarla ilgili yeni karar: Artık yasaklandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yeni müfredatı onaylamasının ardından bakanlık, önemli bir karara daha imza attı. Okul önlerinde seyyar satıcıların satış yapması yasaklanacak ve öğrencilerin bu satıcılardan yiyecek ve içecek alması engellenecek.

15:37 - 28/05/2024 Salı
Güncelleme: 15:46 - 28/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv
Milli Eğitim Bakanlığı
okullara bilgilendirme formu gönderdi. Açıklamada genelgeye riayet edilmediği yönünde bakanlığa bildirimler yapıldığı belirtildi

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bakanlığımız okul ve kuramlarında 2020/8 Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi Genelgesi Ek'inde yer alan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına uygun olarak, okul gıda işletmelerinde gıda satışının yapıldığı, ancak düzenlenen diğer sosyal etkinliklerde buna uyulmadığı hususunda Bakanlığımıza bildirimler yapılmaktadır."


Kontrolsüz gıda satışı konusunda tedbir alınmalı


Açıklamada, kontrol ve denetimi olmayan gıda satışı konusunda gerekli tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi. Ayrıca öğrencilerin seyyar satıcılardan yiyecek almamaları konusunda bilgilendirilmesi gerektiği ifade edildi.


Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Okul ve kuramlarımızda, Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği doğrultusunda düzenlenen her türlü sosyal etkinlikler ile kermeslerde, gıda güvenilirliği kurallarına uygun üretilen, 2020/8 Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi Genelgesi Ek'inde yer alan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına uygun ürünlerin tüketime sunulması büyük önem taşımaktadır.




#Milli Eğitim Bakanlığı
#Okul
#Seyyar satıcı
#MEB
19 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yeni konut kampanyası için harekete geçildi: Emlak Konut kampanyası ile kredi oranı düşücek vade sayısı uzayacak, peşinat indirimi yüzde 20-25 olacak