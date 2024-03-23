Meclis’e 'denetleyici komisyon' geliyor

Meclis'in, seçimden sonra gündemi yeni anayasa olacak. AK Parti, konuyla ilgili nisan ayında Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin kapısını çalacak. AK Parti belirli bir taslak götürmek yerine sivil anayasayı yapacak konsensüs fikrini oluşturmayı teklif edecek. AK Parti kaynakları, başkanlık sisteminden geri adım atılmayacağı ancak Meclis'in yetkilerini artıracak bir dizi formül üzerinde durulacağı bilgisini verdi. Bu kapsamda Meclis'in denetleyici gücünü artıracak yeni komisyonların kurulması gündemde. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde denge ve denetleme sistematiğinde aksayan ve zayıf kalan ayaklar güçlendirilecek.
SAYIŞTAY DENETİMİNDEN FARKLI
Güçlendirme çalışmaları, Sayıştay'dan farklı olarak denetleme yetkisine sahip komisyonlar üzerinden yürütülecek. Bu komisyonlar, Bütçe Komisyonu tarafından sene sonunda yerine getirilen bütçe denetlemesi gibi idari denetleme yetkisine haiz olacak. Sayıştay'ın yerine getirdiği idari denetlemede bürokratik yapı masaya yatırılırken, yeni kurulacak denetleme komisyonlarının siyasi idareyi de denetleme gücüne sahip olması bekleniyor.