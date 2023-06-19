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Meclis’te son seçimler

Seçimlerin tamamlanmasıyla Meclis yasama işlemlerine de başlayacak. Bu çerçevede TBMM’ye bu hafta kamu çalışanlarının maaşlarına uygulanacak refah payının da içeren torba yasa teklifinin gelmesi bekleniyor.

Haber Merkezi
04:00 . 19/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Derya Yanık.

Derya Yanık.

TBMM Genel Kurulu’nda yarın Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliklerine seçilecek isimler belli olacak. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığına Derya Yanık’ın getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Böylece 14 Mayıs seçimlerinin ardından son koltuklar da sahiplerini bulmuş olacak.

Seçimlerin tamamlanmasıyla Meclis yasama işlemlerine de başlayacak. Bu çerçevede TBMM’ye bu hafta kamu çalışanlarının maaşlarına uygulanacak refah payının da içeren torba yasa teklifinin gelmesi bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşına yapılacak iyileştirmeyi içerecek olan teklif, 7 bin 500 TL’nin üzerinde maaş alanlara yönelik seyyanen artış için gerekli yasal düzenlemeleri de içeriyor. AK Parti grubu, üzerinde çalıştığı bu önemli düzenlemeleri Meclis gündemine taşıyacak. Teklif, önce Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ardından Genel Kurul’da görüşülecek. Teklifin, Kurban Bayramı öncesinde komisyona sunulması bekleniyor.




#TBMM
#Derya Yanık
#KEFEK
#Torba Yasa
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