Meclis’te son seçimler

Seçimlerin tamamlanmasıyla Meclis yasama işlemlerine de başlayacak. Bu çerçevede TBMM’ye bu hafta kamu çalışanlarının maaşlarına uygulanacak refah payının da içeren torba yasa teklifinin gelmesi bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşına yapılacak iyileştirmeyi içerecek olan teklif, 7 bin 500 TL’nin üzerinde maaş alanlara yönelik seyyanen artış için gerekli yasal düzenlemeleri de içeriyor. AK Parti grubu, üzerinde çalıştığı bu önemli düzenlemeleri Meclis gündemine taşıyacak. Teklif, önce Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ardından Genel Kurul’da görüşülecek. Teklifin, Kurban Bayramı öncesinde komisyona sunulması bekleniyor.