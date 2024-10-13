Meclis'te vekillik yapan Ömer Öcalan'dan skandal paylaşım

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, terör örgütü PKK'nın elebaşı olan Abdullah Öcalan'ın gençlik fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Skandal paylaşım büyük tepki çekti.
Diyarbakır Valiliği, 9 Ekim'den itibaren 5 gün boyunca kent genelinde açık alanlarda yapılacak toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemleri yasakladığını duyurdu. Bu kararın, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılışının yıl dönümü nedeniyle yapılan eylem çağrıları üzerine alındığı belirtildi.
Yasak, 9 Ekim saat 00.01'den, 13 Ekim Pazar günü saat 23.59'a kadar geçerli olacak.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), pazar günü Diyarbakır'da "Özgürlük mitingi" düzenlemeyi planlamıştı.
Öcalan'dan tepki çeken paylaşım
Öcalan, X hesabından bebek katilinin gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı paylaştı.
Paylaşım kısa sürede büyük tepki çekerken Öcalan'ın TBMM çatısı altında nasıl milletvekilliği yaptığı sorgulandı.