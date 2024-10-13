Meclis'te vekillik yapan Ömer Öcalan'dan skandal paylaşım

Diyarbakır Valiliği, 9 Ekim'den itibaren 5 gün boyunca kent genelinde açık alanlarda yapılacak toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemleri yasakladığını duyurdu. Bu kararın, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılışının yıl dönümü nedeniyle yapılan eylem çağrıları üzerine alındığı belirtildi.