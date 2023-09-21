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Meclis’ten İsveç’e yakın takip

İttifakın genişlemesine prensipte yeşil ışık yakan Türkiye, İsveç gibi hem potansiyel adayların hem mevcut üyelerinden kendi ‘güvenlik’ ve ‘terörle mücadele’ konularında destek adımları bekliyor. Bu ölçüde Türkiye terörizmin finansmanı, propagandasının yapılması yönündeki eylemlerin engellemesini şart koşuyor.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 21/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

İsveç’in NATO üyeliğinde son sözü söyleyecek olan TBMM, bu ülkenin Türkiye’ye verdiği taahhütlerini takibe aldı. Bu çerçevede Dışişleri Komisyonu bu ülkeyle şu ana kadar yapılan protokoller, mekanizmalar, müzakereler ve verilen sözleri çalışıyor. İttifakın genişlemesine prensipte yeşil ışık yakan Türkiye, İsveç gibi hem potansiyel adayların hem mevcut üyelerinden kendi ‘güvenlik’ ve ‘terörle mücadele’ konularında destek adımları bekliyor. Bu ölçüde Türkiye terörizmin finansmanı, propagandasının yapılması yönündeki eylemlerin engellemesini şart koşuyor.

AYRINTILI ÇALIŞMA YAPILDI

Bu çerçevede İsveç’in NATO üyeliği için gerekli tüm kriterleri de katılımını onaylayacak TBMM tarafından mercek altına alınıyor.

Meclis yaz tatilinde olmasına karşın konunun önüne gelecek olan Dışişleri Komisyonu bu süreçte gerekli brifinglerini aldı. Bu doğrultuda İsveç’in yapması gerekenler başta olmak üzere, müzakereler sonucu oluşturulan mekanizmalar, yapılan çalışmalar, İsveç tarafından verilen sözler gibi konu başlıklarının da içinde yer aldığı ayrıntılı bir çalışma gerçekleştirildi.

Suçluyu iade etmedi

İsveç'te Yüksek Mahkeme, ülkede terör örgütü PKK/YPG için haraç toplamaktan hapis cezası verilen 40 yaşındaki kişinin hapis cezasını onarken, cezasını çektikten sonra Türkiye'ye sınır

dışı edilmesi kararını da iptal etti. Stockholm Bölge Mahkemesi, 6 Haziran'da bu kişiyi "teröre finans sağlamak", "gasp teşebbüsü" ve "silahlı saldırı" suçlarından 4,5 yıl hapisle cezalandırmıştı.





#TBMM
#İsveç
#NATO
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