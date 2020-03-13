MEF’te online eğitim

10-11 Mart tarihlerinde İngilizce hazırlık bölümünde okuyan tüm öğrenciler ve öğretim görevlileri istedikleri mekandan bağlanarak tam gün online derslere katıldı.

Uzaktan derse katılan MEF Üniversitesi Mimarlık Hazırlık Öğrencisi Erva Yardımcı “Derslere Rize’den katıldım. Mekanı ortadan kaldıran ama hocayla ve arkadaşlarımla bir aradaymış gibi beni sürekli aktif tutan bu iki günlük ders farklı bir deneyim oldu” dedi.

TÜM DERSLER ONLİNE VERİLECEK

Önemli üniversitelerin koronavirüs nedeniyle online ders sistemine geçtiğini belirten MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, “Bu durumun ne kadar süreceği belli değil. Üniversite olarak virüsün öğrencilerimize etkisini önlemek adına önlemlerimizi hayata geçirdik. Önümüzdeki haftadan itibaren bir hafta süreyle tüm dersler online olarak verilecek” dedi.