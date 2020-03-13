Gündem MEFte online eğitim
EĞİTİM

MEF’te online eğitim

Koronavirüs nedeniyle eğitim öğretim faaliyetlerinin devam etmesi için üniversitelerden yenilikçi fikirler geliyor. MEF Üniversitesi, İngilizce Hazırlıktaki tüm öğrencileriyle uzaktan öğrenme denemesi yaptı.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Tam gün online dersler düzenlendi.
Tam gün online dersler düzenlendi.

10-11 Mart tarihlerinde İngilizce hazırlık bölümünde okuyan tüm öğrenciler ve öğretim görevlileri istedikleri mekandan bağlanarak tam gün online derslere katıldı.

Uzaktan derse katılan MEF Üniversitesi Mimarlık Hazırlık Öğrencisi Erva Yardımcı “Derslere Rize’den katıldım. Mekanı ortadan kaldıran ama hocayla ve arkadaşlarımla bir aradaymış gibi beni sürekli aktif tutan bu iki günlük ders farklı bir deneyim oldu” dedi.

TÜM DERSLER ONLİNE VERİLECEK

  • Önemli üniversitelerin koronavirüs nedeniyle online ders sistemine geçtiğini belirten MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, “Bu durumun ne kadar süreceği belli değil. Üniversite olarak virüsün öğrencilerimize etkisini önlemek adına önlemlerimizi hayata geçirdik. Önümüzdeki haftadan itibaren bir hafta süreyle tüm dersler online olarak verilecek” dedi.

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