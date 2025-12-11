Mehmet Akif Ersoy'un hakime verdiği ifade ortaya çıktı: 15 yılda edindiğim itibarımı 15 dakikada yerle bir ettiler

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un hakimlikte verdiği ifade ortaya çıktı. Ersoy, suçlamaları reddederek soruşturmayı “siyasi operasyon” olarak niteledi. Ersoy, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek suçlamaların mesleki itibarıyla bağdaşmadığını söyledi. Evine yönelik herhangi bir arama yapılmadığını vurgulayan Ersoy, “İsterseniz arama yapabilirsiniz demiştim. Ben iki aydır çevremdekilere bir şey olacak mı, başıma bir şey gelir mi diye kaygılarımı paylaştım, üzüldüm.” dedi.

“Utanç verici bir suçlama”

Gazetecilik yaptığını ve isnat edilen suçlamaların kendisi için ağır olduğunu belirten Ersoy, ifadelerde yer alan bazı soruları “çirkin” olarak nitelendirdi:

“Ailem adına, bana güvenenler adına üzgünüm. Gizli tanık beyanlarıyla ilgili tüm sorulara açık yüreklilikle cevap verdim. Adli Tıp'a giderken rahattım.”

“15 yıllık itibarımı 15 dakikada yerle bir ettiler”

Ersoy, soruşturmanın kendisini hedef aldığını savundu:

“Savcılık bana öyle sorular sordu ki, ülkenin bütün ahlaksızlığını üzerime boca etmişler gibi hissettim. Bu sürecin öncesinde de beni İmamoğlu dosyasına sokmaya çalıştılar, daha sonra Rezan üzerinden üzerime geldiler, sosyal medya üzerinden mason olduğumu söylediler, ajan olduğumu söylediler, bunların hiçbiri olmadı. Daha önce FETÖ tarafından telefonlarım dinlenmişti. Yaptığım işi düzgün yapmaya gayret ettim. Benim 15 yılda edindiğim itibarımı 15 dakikada yerle bir ettiler.”

Soruşturma sürecinin öncesinde kendisini bazı siyasi dosyalarla ilişkilendirmeye çalıştıklarını ileri süren Ersoy, sosyal medyada hakkında yayılan iddialara da değindi.

“Bu çok net bir şekilde siyasi operasyondur”

Ersoy, bazı kişilerin kendisine karşı kasıtlı olarak kışkırtıldığını öne sürerek şunları söyledi:

“Kim olduklarını bilmiyorum, öğrendiğimde şikâyetçi olacağız. Bu çok net bir şekilde siyasi operasyondur.”

Gizli tanık beyanlarıyla tutuklandığını iddia eden Ersoy, ifade verdiği bazı kişilerle uzun süredir görüşmediğini, bu nedenle isnat edilen ilişkilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

“Beni tutuklamayı kafaya koymuşlar”

Ersoy, delil olmadığı halde tutuklandığını savunarak “Bir takım isimlerle ilişkim olduğu iddia edildi, itibar suikastı yapıldı. Bunları ortaya atanlara ulaşılmadı. Türkiye’de hukukun geldiği noktayı pek çoğumuz biliyoruz. Beni tutuklamayı kafaya koyduklarını düşünüyorum. Serbest bırakılmamı talep ederim" ifadelerini kullandı.

Savcılık sevk yazısında ne demişti?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ersoy ile birlikte diğer şüpheliler hakkında “uyuşturucu madde kullanımı ve temini” ile ilgili iddialar bulunduğunu belirtti.

Sevk yazısında, şüphelilerin eve gelen kişilere uyuşturucu sağladıkları ve bu maddelerin kullanılmasına ortam ve imkan sağladıkları iddia edildi. Yazıda ayrıca, şüphelilerin ikiden fazla kişinin birlikte cinsel ilişkiye girmesine olanak sağladıkları ve bunun karşılığında sektörel ve maddi menfaat elde ettikleri ileri sürüldü. Savcılık, Ersoy ve diğer şüpheliler için tutuklama talebinde bulundu.







