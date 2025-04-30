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Mehmet Görmez paylaşımlara tepki gösterdi: Varlığını dahi yıllar sonra öğrendim

Mehmet Görmez paylaşımlara tepki gösterdi: Varlığını dahi yıllar sonra öğrendim

Halil Akkoç
Halil Akkoç
08:2430/04/2025, Çarşamba
G: 30/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Mehmet Görmez, sosyal medya hesabından eski bir görüntünü dolaşıma sokulmasına tepki gösterdi.
Mehmet Görmez, sosyal medya hesabından eski bir görüntünü dolaşıma sokulmasına tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu'nun jammer cihazlarıyla gezdiği yönünde iddialar gündemdeki yerini korurken sosyal medyada eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in bir fotoğrafı dolaşıma sokuldu. Görmez, söz konusu fotoğrafın 2015 yılında ‘çukur eylemlerinin’ gerçekleştiği döneme ait olduğunu belirterek, "Tamamen bilgim dışında uygulanan ve çekilen ve varlığını dahi yıllar sonra öğrendiğim bu fotoğraf üzerinden başlatılan tartışma, izan ve hakkaniyetten uzaktır." dedi.

İmamoğlu'nun jammer cihazlarıyla gezdiği yönünde iddialar gündemdeki yerini korurken sosyal medyada eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in eski bir fotoğrafı dolaşıma sokuldu.

Görmez, sosyal medya hesabından bu görüntüye ilişkin bir açıklama yaptı.

"Söz konusu fotoğraf 2015 yılında ‘çukur eylemlerinin’ gerçekleştiği döneme ait"

Görmez, açıklamasında,
"Sosyal medyada gündeme getirilen jammerlı malum fotoğrafla ilgili bir konuyu açıklığa kavuşturmak istiyorum."
diyerek,
"Söz konusu fotoğraf, 2015 yılında ‘çukur eylemlerinin’ gerçekleştiği dönemde Güneydoğu’ya gerçekleştirdiğim bir ziyarette çekilmiş. O dönemde uzaktan kumandalı patlayıcılarla gerçekleştirilen saldırıları önlemek amacıyla Emniyet Müdürlüğü’nün aldığı olağan bir tedbiri, farklı bir zemine çekme çabalarını üzüntüyle karşılıyorum."
ifadelerini kullandı.

"Varlığını dahi yıllar sonra öğrendiğim"

Görmez,
"Tamamen bilgim dışında uygulanan ve çekilen ve varlığını dahi yıllar sonra öğrendiğim bu fotoğraf üzerinden başlatılan tartışma, izan ve hakkaniyetten uzaktır."
açıklamasında bulundu.

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