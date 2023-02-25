Mehmetçik depremzedelerin yardımına koştu: 'Geleneğimiz de görevimiz de bunu gerektirir'

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik'in yaşlı bir depremzedeye yardım ettiği o anı paylaştı.
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını elbirliğiyle sarmaya devam ediyor.
Mehmetçik de bu yaraları sarmada önemli bir rol oynuyor.
Milli Savunma Bakanlığı da (MSB), sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Mehmetçik'in yardıma koştuğu bir kareye yer verdi.
Bakanlık, bir Mehmetçiğin yaşlı bir depremzedeye yardım ederken çekilen fotoğrafını “Geleneğimiz de göreneğimiz de görevimiz de bunu gerektirir” ifadelerine yer vererek paylaştı.