|
Reklam
Reklam
Gündem

Mehmetçik depremzedelerin yardımına koştu: 'Geleneğimiz de görevimiz de bunu gerektirir'

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Mehmetçik'in yaşlı bir depremzedenin yardımına koştuğu anları gösteren bir fotoğraf paylaştı.

23:27 . 25/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik'in yaşlı bir depremzedeye yardım ettiği o anı paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik'in yaşlı bir depremzedeye yardım ettiği o anı paylaştı.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını elbirliğiyle sarmaya devam ediyor.

Mehmetçik de bu yaraları sarmada önemli bir rol oynuyor.

Milli Savunma Bakanlığı da (MSB), sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Mehmetçik'in yardıma koştuğu bir kareye yer verdi.

Bakanlık, bir Mehmetçiğin yaşlı bir depremzedeye yardım ederken çekilen fotoğrafını “Geleneğimiz de göreneğimiz de görevimiz de bunu gerektirir” ifadelerine yer vererek paylaştı.




#Mehmetçik
#depremzede
#Milli Savunma Bakanlığı
1 saat önce
default-profile-img
Mehmetçik depremzedelerin yardımına koştu: 'Geleneğimiz de görevimiz de bunu gerektirir'
Kahramanmaraşlı depremzededen Avrupa’daki Türkleri ağlatan mektup
Açılan dorsesi üst geçide çarpan hafriyat kamyonu devrildi
Asrın felaketinde 21'inci gün: Can kaybı 44 bin 218'e yükseldi
ÖZET | Real Madrid-Atletico Madrid: 1-1
Çağdaş Atan: Süreç biraz sancılı olacak
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.