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Mehmetçik göz açtırmıyor! Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz

MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Pınar Görgü
10:54 - 17/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:55 - 17/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.




Ayrıntılar geliyor...

#MSB
#PKK
#terör operasyonu
32 dakika önce
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