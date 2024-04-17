Mehmetçik göz açtırmıyor! Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz

MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Ayrıntılar geliyor...
#MSB
#PKK
#terör operasyonu
32 dakika önce
MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Ayrıntılar geliyor...
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