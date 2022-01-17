Mehmetçik'ten -30 derecede 24 saat nöbet

Bazı üs bölgelerinde sıcaklık -30 olarak ölçülürken kar kalınlığı 5 metreyi buluyor.

Terörle mücadele, ağır kış şartları ve çetin coğrafyada 3 metreye varan kar, eksi 30 derece sıcaklığa rağmen kararlılıkla devam ediyor. Irak ve Suriye kuzeyinde Mehmetçiğin katıldığı toplam 370 operasyonla terör örgütü hareket edemez hale getirildi.

AFRİN’E UZANAN 40 KM DERİNLİKTE

Harekatlar çoğu Irak kuzeyindeki terörist unsurlara yönelik olmak üzere sınır hattı ve ötesine kurulan 395 geçici üs bölgesinden icra ediliyor. Operasyonel üslerin konuşlandığı Hakurk, Zap, Avaşin-Basyan, Sinath-Haftanin ve Metina’daki üs bölgelerindeki komando birlikleri tarafından yürütülen operasyonların hedefin örgütün lider kadrosu var.

Irak’ta Hakurk’tan başlayarak Suriye kuzeyinde Afrin’e uzanan 40 km derinlikteki güvenlik hattında tesis edilen üs bölgelerinden en zor arazi kesiminde bulunan üsler, Şırnak ve Hakkari illeri karşısında, Irak kuzeyinde bulunuyor.

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DAVRAZ DAĞI’NDAN GARA’YA

Operasyonlar, komandoların Eğridir Dağ Komando Okul Komutanlığı’nda kış şartlarına yönelik alınan özel eğitimlerin sahada başarılı uygulamalarına sahne oluyor. Eğitimlerini Davraz Dağı’nın zorlu şartlarında alan komandolar, bu operasyonlara katılıyor.

Kar kalınlığı 5 metreyi aşıyor

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinden 395’inde gece sıcaklıkları sıfırın altında 20 dereceyi aştı. Söz konusu üs bölgelerinden birçoğunda kar kalınlığı 1,5 metreyi geçerken bazılarında 5 metreye yaklaştı. İkiyaka Dağları’ndaki Binbirkapı Üs Bölgesi’nde termometre sıfırın altında 25 dereceyi gösterirken bölgedeki bir üs bölgesinde ise gönderdeki Türk bayrağı dondu. Irak’ın kuzeyindeki Misalok Üs Bölgesi’nde ise kar kalınlığı 5 metreye ulaştı.

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