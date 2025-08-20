Memduh amcadan anlamlı istek: 'Eskişehir'e Seyit Onbaşı'nın heykelini dikin'

Emekli esnaf Memduh Çetin (83), 19 yıl önce beyin kanaması sonucu felç geçiren 58 yıllık hayat arkadaşı Mücella Çetin (78) için bağlı Mamure mahallesi Dural sokaktaki evlerinin önünü ’Sevgililer ve Aşıklar Parkı’na çevirmesiyle tanınıyor. Hasta eşine bakmaya devam eden Memduh amca, yetkililerden anlamlı bir istekte bulundu. Memduh amca, 1. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Cephesi’nde 215 kilogram olduğu belirlenen top mermilerini sırtlayarak Birleşik Krallık’a ait zırhlı geminin batırılmasına vesile olan Seyit Onbaşı’nın Eskişehir’e heykelinin yapılmasını istedi. Bunun için bir dilekçe yazan Memduh amca, ilgili kurumlara müracaat etti.