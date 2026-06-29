Memişoğlu ve Yumaklı bakanlıklar arasındaki iş birliklerini görüşmek için bir araya geldi

"Vatandaşlarımızın sağlığı için tüm kurumlarımızla omuz omuza, büyük gayret ve samimiyetle çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Sayın Bakanımıza ve değerli ekibine nazik ziyaretleri ile vizyoner katkıları için teşekkür ediyorum."