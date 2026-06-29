Memişoğlu ve Yumaklı bakanlıklar arasındaki iş birliklerini görüşmek için bir araya geldi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan iş birliği toplantısı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ortak adımları ve kurumlar arası iş birliğini ele almak üzere bir araya geldi. Toplantıda gelecek döneme dair stratejik süreçler masaya yatırıldı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bakanlıklar arası iş birliğinin ele alındığı toplantı yaptıklarını bildirdi.
Bakan Memişoğlu, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Yumaklı ve Bakanlık bürokratlarının katılımıyla Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde bir toplantı gerçekleştirildiğini belirtti.
"Samimiyetle çalışmaya devam edeceğiz"
"Samimiyetle çalışmaya devam edeceğiz"
Toplantıda gelecek dönemde atılacak ortak adımları ve kurumlar arası işbirliği süreçlerini ele aldıklarını aktaran Memişoğlu,
"Vatandaşlarımızın sağlığı için tüm kurumlarımızla omuz omuza, büyük gayret ve samimiyetle çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Sayın Bakanımıza ve değerli ekibine nazik ziyaretleri ile vizyoner katkıları için teşekkür ediyorum."
ifadelerini kullandı.
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