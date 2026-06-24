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İçişleri Bakanı Çiftçi'den Sağlık Bakanı Memişoğlu'na ziyaret: Ortak çalışmalar ele alındı

İçişleri Bakanı Çiftçi'den Sağlık Bakanı Memişoğlu'na ziyaret: Ortak çalışmalar ele alındı

19:0024/06/2026, Çarşamba
IHA
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ziyaret etti
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ziyaret etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ziyaret ederek iki bakanlık arasında yürütülen ortak çalışmaları değerlendirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çiftçi, afet müdahale kapasitesi ve kurumlar arası iş birliğinin artırılmasına yönelik istişarelerde bulunduklarını belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na ziyaret gerçekleştirdiğini ifade etti.

Bakan Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, "Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu’nu ziyaret ederek; vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve kamu hizmetlerine daha hızlı erişimi noktasında yürütülen ortak çalışmaları değerlendirdik.


Vatandaşlarımızın acil durumlarda devletimizin yardım eline daha hızlı ulaşmasını sağlayan HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması, afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi, bağımlılıkla mücadele ve toplum sağlığını yakından ilgilendiren konularda kurumlarımız arasındaki iş birliğinin artırılması başta olmak üzere birçok konuda istişarelerde bulunduk.

Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; güçlü kurumlar arasındaki eş güdümü daha da pekiştirerek, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla aziz milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Nazik ev sahipliği dolayısıyla Sayın Bakanımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum. Allah; devletimize güç, milletimize sağlık ve esenlik, ülkemize huzur ve bereket nasip eylesin."



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