Meral Akşener bir polisi şehit eden teröristi 'mağdur gazeteci' olarak tanımlayan CHP'ye sessiz kaldı

Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine saldırı gerçekleştiren teröristlerden birinin CHP'nin 'Masum gazeteci' olarak gösterdiği Dilşah Ercan olduğu ortaya çıktı. 2013 yılında yayınlanan raporda CHP'li Veli Ağbaba tarafından terörist Dilşah Ercan'ın suçsuz olduğu iddia edildi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "Seçimi kazanmamız halinde HDP'ye bakanlık verebiliriz" açıklamasını eleştiren İYİ Parti Lideri Meral Akşener ise terörist Dilşah Ercan'ı masum göstermeye çalışan ortakları için tek kelime etmedi.

TERÖRE DESTEĞE SESSİZ

Daha önce yaptığı açıklamalarda "Terör örgütüne destek verenlerle aynı masada oturmayız" ifadelerine yer veren Akşener CHP'nin terör örgütü üyesini aklama çalışmalarını görmezden geliyor. Kulislerde Akşener'in CHP'nin teröristi aklama çalışmalarına seçime yönelik oy kaygısından dolayı göz yumduğu konuşuluyor.

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