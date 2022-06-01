Meral Akşener Türkiye Uzay Ajansı'nın çalışmalarıyla alay etti: Bir de başımıza uzay macerası çıktı

BBP Genel Başkanı Destici: Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm harekatlarını amasız fakatsız destekliyoruz

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Destici, 'Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı harekatlarını, şartsız, amasız, bütün varlığımızla destekledik ve bizim dışımızdaki kesimlerin, ülkemizin gerçekleştirdiği harekatlara olan desteğini de bir vatanseverlik ölçeği olarak gördük. Yapılması planlanan tüm harekâtları da sonuna kadar destekliyor, bir zaruret olarak görüyoruz.' diye konuştu.

