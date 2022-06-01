Gündem Meral Akşener Türkiye Uzay Ajansının çalışmalarıyla alay etti Bir de başımıza uzay macerası çıktı
POLİTİKA

Meral Akşener Türkiye Uzay Ajansı'nın çalışmalarıyla alay etti: Bir de başımıza uzay macerası çıktı

Son dönemde gerçekleştirdiği grup toplantılarında Osmanlı padişahı Abdülhamid'e karşı isyan edenlerin öne çıkan sloganını kullanmayı alışkanlık haline getiren Meral Akşener, bugünkü konuşmasında yeniden "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" dedi. Konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzaya bir Türk vatandaşı gönderileceğini açıklamasına vurgu yapan Akşener, Türkiye'nin uzay çalışmalarını küçümsedi. Akşener "Bir de başımıza uzay macerası çıktı." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Meral Akşener Türkiye Uzay Ajansının çalışmalarıyla alay etti: Bir de başımıza uzay macerası çıktı
Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Son dönemde 1908'de Osmanlı padişahı Abdülhamid'e karşı isyan edenlerin öne çıkan sloganını kullanmayı alışkanlık haline getiren Akşener, "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet demeye devam edeceğiz" dedi.

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Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın heyecan yaratan uzay çalışmalarına da değindi. Bir Türk vatandaşının uzaya gönderileceğini hatırlatan Akşener, Türkiye'nin uzay çalışmalarıyla alay etti. Akşener, "Bir de başımıza uzay macerası çıktı." ifadesini kullandı.

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