Merkez Bankası'nın dolar ve enflasyon tahmini güncellendi

Piyasanın beklentilerinin aktarıldığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketinin nisan ayına dair sonuçlar açıkladı.





Bir önce açıklanan mart ayı anket sonuçlarına göre, katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 42,96, yıl sonu dolar kuru beklentisi 40,02 TL, politika faizi beklentisi yüzde 45 ve 2024 büyüme beklentisi ise yüzde 3,3 olmuştu.





Yılsonu enflasyon beklentisi: Yüzde 44,19





Katılımcıların cari yılsonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,96 iken, bu anket döneminde yüzde 44,19 oldu.





12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,78 iken, bu anket döneminde yüzde 36,70 olmuştur.





24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,05 ve yüzde 22,67 olarak gerçekleşti.





BIST repo gecelik faiz orani beklentisi: Yüzde 45,82





Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,00 iken, bu anket döneminde yüzde 45,82 oldu.





TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi: Yüzde 45,00





TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 45,00 olarak gerçekleşti.





Yılsonu dolar beklentisi: 40,53 TL





Katılımcıların cari yılsonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,02 TL iken, bu anket döneminde 40,53 TL oldu.





12 ay sonrası döviz kuru beklentisi: 42,79 TL





12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,15 TL iken, bu anket döneminde 42,79 TL olarak gerçekleşti.





2024 büyüme beklentisi: Yüzde 3,3





Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak gerçekleşti.





2025 büyüme beklentisi: Yüzde 3,8





GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise yine bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak oldu.











