17:1518/08/2025, Pazartesi
IHA
Mermer yüklü kamyon devrildi: Sürücünün 7 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda lastiği patladıktan sonra savrularak devrilen mermer yüklü kamyonda sürücü olan babasıyla birlikte seyahat eden, 7 yaşındaki Osman Uğur Yangın hayatını kaybetti.

Feci kaza, öğle saatlerine doğru Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu Nizip ilçesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, S.Y. (33) idaresindeki 34 CJC 377 plakalı mermer yüklü kamyon, sol ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak savruldu. Savrulan kamyon, refüje çarparak devrildi. Feci kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin kontrollerinde, kamyonda babası ile yolculuk yapan 7 yaşındaki Osman Uğur Yangın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, tamamlanan otopsi ve diğer işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde defnedileceği öğrenildi.


Kaza ile ilgili adli tahkikat başlatıldı.




#Gaziantep
#Şanlıurfa
#Osman Uğur Yangın
#Kaza
#Trafik kazası
