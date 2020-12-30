Gündem Mersin Belediyesinden 250 TLlik şaraplı yeni yıl paketi
POLİTİKA

Mersin Belediyesi'nden 250 TL'lik şaraplı yeni yıl paketi

CHP'li Başkan Vahap Seçer'in belediye meclisinden 250 milyon TL'lik borçlanma talep ettiği Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, şehrin protokol isimleri ve Millet İttifakı üyelerine yeni yıl paketi gönderdi. İçerisinde şarap, nar, çerez ve çeşitli tatlıların bulunduğu paket sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından gönderilen yeni yıl paketi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından gönderilen yeni yıl paketi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, şehrin protokol isimleri ve Millet İttifakı üyelerine yeni yıl paketi gönderdi. Vahap Seçer'in 2021 yılı temennilerinin bulunduğu paket, ulaşan isimler tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.

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Şarap, nar, çerez...

İçerisinde şarap, nar, çerez ve çeşitli tatlıların olduğu paketin 250 TL değerinde olduğu belirtiliyor.

Belediyenin hangi ihaleyle temin ettiği ve kaç kişiye dağıttığı konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

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CHP’li belediyede grev resti

Borçlanma talep etmişti

  • Başkan Seçer, geçtiğimiz günlerde Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nden 250 milyon TL'lik borçlanma talep etmişti. Cumhur İttifakı meclis üyelerinin 'hayır' oylarıyla borçlanma talebi reddedildi.

''O Kılıçdaroğlu’na söyleyin, Mersin'de namusu şerefi ayaklar altında''
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''O Kılıçdaroğlu’na söyleyin, Mersin'de namusu şerefi ayaklar altında''
CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin işten çıkardığı bir baba, biri engelli 2 çocuğu ile beraber belediyenin önüne giderek isyan etti. 14 yıllık emeği hiçe sayılan baba, ''Çocuklarımın ekmeğiyle oynadınız. Yazıklar olsun. O Kılıçdaroğlu'na söyleyin Mersin'de namusu şerefi ayaklar altında'' dedi.


İBB de dağıttı

Benzer bir yeni yıl paketi önceki hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtıldı. İçinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ait not bulunan paketin içeriği ise bilinmiyor.

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CHPli belediyeden250 TLlik şaraplı yeni yıl paketi

250 milyonluk borçlanma isteyen ​Mersin Belediyesi Başkanı Seçer protokol isimlerine dağıttı.
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