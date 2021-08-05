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MERSİN

Akdeniz'de park ve bahçeler bakımdan geçiyor

Akdeniz Belediyesi'ne bağlı ekipler, ilçe sınırları içerisinde yer alan park ile yeşil alanlarda bakım, onarım, yenileme ve budama çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mersin haber: ​Akdenizde park ve bahçeler bakımdan geçiyor
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki parklarda tadilat, onarım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Mersin'in Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak’ın talimatı üzerine Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki parklarda tadilat, onarım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Yeni Mahalle, Aşağı Burhan, Karaduvar, Gazi ve Kiremithane mahallelerinde bulunan parkları detaylı bir şekilde temizleyen ekipler, diğer yandan oturma ve oyun grupları ile aydınlatma direklerinde bulunan hasarları da tespit ederek, insanların can güvenliği açısından riskler yaratan ağaç dallarını budadı.

Yeşil alanlara zarar veren bitkileri ve uzayan çimleri de budayan görevli ekipler, özellikle yangın riski taşıyan çeşitli ot ve çalıları da temizliyor.

" Kaliteli, yaşanılır, düzenli ve sağlıklı bir kent için"

Başkan Gültak, "Sıcakların arttığı bu günlerde, vatandaşlarımızın huzurla dinlenip nefes alabilmeleri, çocuklarımızın da daha keyifli ve güvenli ortamda oynayıp eğlenebilmeleri için park ve yeşil alanlarımızı daha nezih bir görünüme kavuşturmak amacıyla ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. Kaliteli, yaşanılır, düzenli ve sağlıklı bir kent için belediyecilik anlamında ihtiyaç duyulan hizmet, proje ve çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. Daha estetik, daha sağlıklı ve temiz bir Akdeniz ve Mersin için hizmetlerimiz artarak sürecek" ifadelerini kullandı.

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