Akdeniz’in en tatlı şenliğinde bağ bozumu

Mersin’in Akdeniz ilçesinde düzenlenen ‘Esenli Üzüm Şenliği’, sıcak havaya rağmen büyük bir ilgi ve katılımla gerçekleşti. Mersin Akdeniz Belediyesi’nce bölge sakinlerine kazandırılan Esenli Mahalle Meydanı’nda ilki organize edilen Üzüm Şenliği’ne; Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, Mersin Milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz ve Hacı Özkan, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, muhtarlar, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile farklı kurumlardan bürokratlar katıldı. Mersin kent merkezine çok uzak bir noktada yer alan Esenli’de; sıcak ve nemli havaya rağmen insanların adeta akın ettiği, bölge sakinlerinin yanı sıra farklı ilçelerden üreticiler ile vatandaşların da yoğun katılımıyla Esenli Mahalle Meydanı doldu taştı.

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EN İYİ ÜZÜMLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Ödüllü en iyi üzüm yarışması, çocuk aktivite ve oyun alanları, illüzyon gösterileri, Kafkas halk oyunları grubunun gösterisi ile renklenen şenlikte Esenlili üzüm üreticileri ve şenliğe katılan vatandaşlar, ilk kez böylesi bir şenliğin mahallelerinde düzenleniyor olmasından duydukları sevinç ve mutluluğu dile getirdiler. Esenli ve civar mahallelerden gelen üreticiler de açtıkları stantlarda üzüm çeşitleri ile birlikte, üzüm veya çekirdeğinden yapılan ürünlerini sergileyip konukların beğenisine sundu.

SIRADA BALIK VE GÜL FESTİVALİ VAR

Esenli Üzüm Şenliği açılışında konuşan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, şenliğe büyük ilgi gösteren konuklara teşekkür ederek; “Seçildiğimiz zaman Esenli’de üzüm, Karaduvar’da balık, Dikilitaş Bekirde bölgesinde de kesme gül festivali yapacağımızın sözünü vermiştik. Karaduvar’da balık festivalinin ilkini gerçekleştirdik, ardından pandemi geldi. Tabii birçok şey aksadı. Sonrasında geçen sene Karaduvar balık festivalinin ikincisini düzenledik. Bugün de Esenli’de üzüm şenliğini yapıyoruz. Allah’ın izniyle 2023 Nisan ayında da Dikilitaş ve Bekirde’de gül festivalini gerçekleştireceğiz” dedi.

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MAHALLELER MARKALAŞIYOR

Başkan Gültak, Mersin’in, geçmişten bugüne bir fuarlar ve festivaller şehri olduğunun altını çizerek, “Bizim çocukluğumuzda İzmir Fuarı’ndan sonra Türkiye’nin en çok ziyaret edilen, talep gören fuarı Mersin’deydi. Türkiye’nin ikinci fuarıydı. Dolayısıyla Mersin, festivali ve fuarı seven, geleneklerinde de bu zenginliği olan bir kenttir. Nitekim ilk balık festivalinden sonra yer yerinden oynadı. İkinci balık festivali çok daha kalabalık oldu. Bugün Google’ye girin, ‘balık festivali’ yazın. Karşınıza direkt Karaduvar çıkar. Bu kolay bir iş değil. Akdeniz’i, Mersin’i ve mahallelerimizi markalaştırıyoruz. Nasip olursa Karaduvar Balık Festivali’nin üçüncüsünü de 24 Eylül’de yapıyoruz” diye konuştu.

Esenli üzümünün adı daha çok duyulacak

Festival ve şenlikler sayesinde yerli ürünlerin tanıtımının sağlandığını, iç ve dış piyasada daha tanınır hale geldiğini kaydeden Başkan Mustafa Gültak, “Belki şimdiye kadar ürünlerinizi almaya 3-5 ihracatçı geliyordu. Fakat birkaç festivalden sonra Esenli’nin ve üzümünün adı duyulacak, daha çok ihracatçı buraya gelecek ve ürününüz daha çok cazip olacak. Büyük rekabet oluşacak ve bu rekabetten de güzelim üzümleri yetiştiren köylülerimiz faydalanacak” dedi.

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