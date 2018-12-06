Gündem Mersin Valiliğinden tatil iddialarına yalanlama
MERSİN

Mersin'de yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı

Mersin Valiliğinden tatil iddialarına yalanlama

Mersin'de şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle okullar bugün tatil edilmişti. Binlerce öğrenci, yağışların devam ettiğini ve okulların yarın tatil olup olmayacağını merakla beklerken, Valilik'ten açıklama geldi. Mersin'de yarın okullar tatil edilecek mi?

IHA
ARŞİV
ARŞİV

Mersin Valiliği, yağışlar nedeniyle okulların yarın tatili olup olmayacağına ilişkin açıklama yayınladı. Sosyal medyada yayılan 'tatil' haberlerine vurgu yapan Valilik şu ifadelere yer verdi:

  • "Bugün sosyal medyada yoğun yağış nedeniyle yarın okulların tatil edildiğine yönelik haberler yayınlandığı tespit edilmiştir. Okulların tatil edildiğine yönelik yayınlanan haberler asılsız olup, bu konuda valiliğimizce alınmış herhangi bir karar bulunmamaktadır. Yarın eğitim ve öğretime normal bir şekilde devam edilecektir. Bu tür asılsız haberleri yayınlayarak halkımızı yanıltanlar hakkında gerekli yasal işlem başlatılacaktır"

AA

Mersin'de yağışlar devam edecek mi?

  • "Yapılan son değerlendirmelere göre Mersin'in Silifke, Erdemli, Merkez (Mezitli, Toroslar, Yenişehir, Akdeniz) ve Tarsus ilçelerinde aralıklarla devam eden yağışın gece saatlerinden itibaren şiddetini artıracağı ve Cuma günü sabah saatlerine kadar devam edeceği tahmin edilmektedir. Söz konusu ilçelerde; köprü, menfez vb. yapılarda, yan kolların birleşim yerlerinde ve akış güvenliğinin kritik olduğu noktalar ile kuru dere yataklarında meydana gelebilecek taşkınlara karşı vatandaşlarımızın ve ilgili kurumların hazırlıklı ve dikkatli olması önem arz etmektedir."

Yağışların Mersin'de yarın da devam etmesi bekleniyor.

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