Mersin'de yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı Mersin Valiliğinden tatil iddialarına yalanlama Mersin'de şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle okullar bugün tatil edilmişti. Binlerce öğrenci, yağışların devam ettiğini ve okulların yarın tatil olup olmayacağını merakla beklerken, Valilik'ten açıklama geldi. Mersin'de yarın okullar tatil edilecek mi?

06 Aralık 2018, 19:20 Son Güncelleme: 06 Aralık 2018, 19:20 IHA