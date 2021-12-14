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MERSİN KARAMAN

Mersin ve Karaman'da kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteorolojiden iki ile kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Yapılan son hava durumu değerlendirmelerinde, Karaman ve Mersin için kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

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Haber Merkezi AA
Mersin ve Karamanda kuvvetli sağanak bekleniyor! Mersin, Karaman hava durumu
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Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre, öğle saatlerinden itibaren Karaman ile batı kesimlerinden başlayarak Mersin il genelinde, yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (metrekareye 30-80 kilogram) sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, akşam saatlerinden sonra 1500 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, kuvvetli yağışların oluşturabileceği su baskını, heyelan, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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