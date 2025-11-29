Yeni Şafak
Mersin’de abartı egzoz denetiminde 50 araca 463 bin TL ceza

19:0629/11/2025, Cumartesi
IHA
Kurallara uymayan sürücülere ise toplam 463 bin 350 TL idari para cezası kesildi.
Kurallara uymayan sürücülere ise toplam 463 bin 350 TL idari para cezası kesildi.

Mersin’de abartı egzoz kullanan 50 sürücüye toplam 463 bin 350 TL ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, il genelinde abartı egzoz kullanan araçlara yönelik geniş çaplı denetim gerçekleştirdi.
Yapılan denetimlerde 24’ü motosiklet olmak üzere toplam 50 araca, Karayolları Trafik Kanunu’nun 32/3 maddesi (Abartı Egzoz) kapsamında işlem yapılarak trafikten de men edildi. Kurallara uymayan sürücülere ise toplam 463 bin 350 TL idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada trafik kazalarının önüne geçmek, gürültü kirliliğini azaltmak ve vatandaşların can-mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.



