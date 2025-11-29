Mersin’de abartı egzoz denetiminde 50 araca 463 bin TL ceza

Yapılan denetimlerde 24’ü motosiklet olmak üzere toplam 50 araca, Karayolları Trafik Kanunu’nun 32/3 maddesi (Abartı Egzoz) kapsamında işlem yapılarak trafikten de men edildi. Kurallara uymayan sürücülere ise toplam 463 bin 350 TL idari para cezası kesildi.